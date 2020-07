Vredespaleis ontruimd na brandmelding, maar geen brand

ADO op z’n corona’s: Groen-ge­le mondkapjes en sjaal van anderhalve meter

14:12 ADO Den Haag speelt in op de coronapandemie. Wie het komende seizoen op de tribune zit bij een voetbalwedstrijd, kan dat coronaproof doen in de clubkleuren. Sinds vandaag zijn in de webshop van de Haagse voetbalclub mondkapjes en een ‘coronasjaal’ te verkrijgen.