Vredespaleis stelt verkoop historische stoelen uit vanwege ophef

Erfgoedvereniging Bond Heemschut liet vandaag weten 'verbijsterd' te zijn over de voorgenomen verkoop op 18 april. De tientallen objecten, waaronder zo'n 45 stoelen, worden aangeboden op een speciale 'designveiling' van het Haagse Venduehuis.

Volgens de erfgoedvereniging 'kan verkoop niet aan de orde zijn'. In 2014, bij de herinrichting van het paleis, is afgesproken dat alle voorwerpen uit het monumentale gebouw opgeslagen zouden worden.

Quote Verkoop van de stoelen en tapijten betekent versnippering van dit als een geheel ontworpen monument Karel Loeff, directeur Bond Heemschut

Het Vredespaleis opende in 1913 de deuren en is een beschermd Rijksmonument. Ook het interieur, dat speciaal voor het gebouw is gemaakt, mag niet zomaar worden veranderd. Volgens de directeur van Heemschut, Karel Loeff, staat het op een lijst met 72 toonaangevende interieurensembles, die beschermd zijn vanuit de Erfgoedwet. 'Verkoop van de stoelen en tapijten van het Vredespaleis betekent versnippering van dit als een geheel ontworpen monument', stelt Loeff in een verklaring.

De houten stoelen, bekleed met bruin leer, zijn ontworpen door M. Mesker en W. Retera. De tapijten zijn onder meer van de hand van J. Gidding.

Ophef

Naar aanleiding van de ophef heeft het Vredespaleis nu besloten de veiling uit te stellen. Een woordvoerder laat weten dat de instelling 'uiterst zorgvuldig' omgaat met de historische inboedel. Het Vredespaleis is voortdurend in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het afstoten van een deel van het interieur. ,,We hebben hier al over gesproken, maar om het zekere voor het onzekere te nemen, gaan we nóg een keer in gesprek.'' Zo'n 35 stoelen zijn al eerder verkocht op twee kleinere veilingen.

De stoelen komen uit het academiegebouw en uit de grote rechtszaal. Deze laatste is in 2012 gerenoveerd. Toen zijn de stoelen vervangen voor exemplaren die meer comfort bieden, want 'deze zaal wordt nog volop gebruikt'. De instelling vond het zonde om de oude stoelen te laten verstoffen in de opslag. Een klein deel is overigens wel bewaard.