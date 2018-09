Vredesprijs voor omstreden ontwerper Omar Munie

Video Het is nog september, maar hier worden de kerstbomen al opgetuigd

19:13 Terwijl we nog middenin september zitten, tuigt de kerstman in tuincentrum Intratuin de kerstshow alvast op. De uitgebreide presentatie van kerstartikelen in het tuincentrum aan de Voorweg in Zoetermeer wordt jaarlijks drukbezocht. Eind oktober gaat de showroom open.