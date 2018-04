'Vreemde bolletjes' aangetroffen in bosjes tussen 1e en 2e Strausspad

Video Politie houdt na spectaculaire inval met getrokken wapens twee verdachten aan

11:29 In een woning aan de Burgemeester Jansenstraat in Den Haag is gisteravond een inval gedaan door een arrestatieteam. Een 35-jarige man uit Den Haag en een 30-jarige vrouw uit Utrecht zijn korte tijd later door agenten met getrokken wapens aangehouden.