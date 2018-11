Vreemde eend in de bijt wordt beste café van Nederland

Ze heeft een beetje een 'punthoofd', verontschuldigt Eline van Urk Dam zich dinsdagochtend als ze de telefoon opneemt. Met het team van Huppel the Pub zijn zij en partner Jeroen van Beek een avond eerder meteen de kroeg in gedoken toen bekend werd dat hun bruine kroeg in de Oude Molstraat in Den Haag is uitgeroepen tot beste van Nederland. ,,We hebben er gelijk een teamuitje van gemaakt", vertelt de eigenaresse met ietwat schorre stem. ,,Want dat we dit met zijn achten voor elkaar hebben gekregen, was natuurlijk een feestje waard!”



De telefoon staat sinds maandagavond roodgloeiend. ,,Iedereen is zó blij voor ons, heel leuk om te merken", zegt Van Urk Dam. ,,We hebben deze week extra personeel ingezet om de drukte op te vangen. Van vorig jaar weten we dat na zo'n bekendmaking veel mensen even een kijkje komen nemen."