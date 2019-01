Vrees voor kwaliteit van onderwijs door toename expats

Column Waarom verkopen als ze zwemmen in het geld?

7:23 'Mam, we zijn verhuisd. Het is hier mieters! Maar wat doet die lelijke tekening op de wc?' 'Ach, Lex, die ben ik vergeten. Haal 'm maar van de muur, zet ik die op Marktplaats. Maar voorzichtig met de punaises, hij is een paar centen waard.'