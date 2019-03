Vrees voor leegstand en 'overbewoning'

Vooral in stadsdelen als het centrum, Laak en Zuid-West is het aantal huishoudens (geregistreerd op basis van de energierekening) veel groter dan het aantal woningen (geregistreerd in het Kadaster). Volgens PvdA'er Martijn Balster zou dat het gevolg kunnen zijn van illegale overbewoning. ,,In dat geval gaan verhuurders flink in de fout. Wij pleiten al langer voor een verplichte vergunning voor kamerverhuurders, zodat we de praktijken van huisjesmelkers tegen kunnen gaan.”



Misschien heeft het stadsbestuur best een goede verklaring voor het verschil, maar dat wil fractieleider Martijn Balster dan wel horen: ,,Deze cijfers zijn erg opvallend.‘’



Zo zijn er ook Haagse wijken waar beduidend meer woningen zijn dan huishoudens, zoals in Statenkwartier, de Vogelwijk, de Bomenwijk, bijvoorbeeld. ,,Dit duidt wellicht op leegstand. Op beleggers die gekochte huizen leeg laten staan.‘’



