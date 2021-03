Vrees voor nieuwe koers van Haagse Stadspartij: ‘Met Fatima Faid wordt het te extreem’

Scheidend politicus Joris Wijsmuller bleef altijd rebels en gedreven

5 maart De nestor van de Haagse politiek vertrekt. Joris Wijsmuller (55) geeft in 2022, na maar liefst 24 jaar, het stokje over. Daarmee vertrekt de man van de Haagse Stadspartij, die gold als luis in de pels van de plaatselijke politiek. De man die wethouder werd en vervolgens het nieuwe cultuurcomplex waar hij zo fel tegenstander van was zélf moest gaan neerzetten.