Vrees voor thuisblijvers na schoolvakantie: ‘Corona-angst zit soms diep’

Leerlingen die niet naar school gaan vanwege vrees voor het coronavirus: voor de zomervakantie was dat op menig Haagse school een probleem. Wiely Hendricks van De Haagse Scholen (DHS) wacht met spanning op 31 augustus. ,,We hopen dan elk kind weer te ontvangen.”

Zeker is hij er niet van. ,,We weten dat er ouders zij die zich echt zorgen maken over de kans op besmettingen en daarom hun kind thuishouden. Die angst zit soms diep.”

Eerder dit jaar leidde dat tot honderden leerlingen, die volledig buiten beeld waren. ,,Inmiddels is weer met iedereen contact. Maar dat wil niet zeggen, dat ze ook allemaal komen opdagen als de zomervakantie voorbij is.” En dat is zorgelijk, vindt Hendricks. ,,We hebben voor de zomer nog enige coulance bedongen op de Leerplichtwet, maar vanaf dag één van het nieuwe schooljaar kunnen boetes worden uitgedeeld aan ouders die hun kinderen niet naar school sturen.”

Quote Voor de enkele scholen die een aircosys­teem hebben waardoor lucht wordt rondge­pompt, kiezen we ervoor om deuren en ramen open te houden Wiely Hendriks

Inventarisatie

Volgens Hendricks is er een uitgebreide inventarisatie geweest van de gebouwen en levert dat nauwelijks zorgen op. ,,De meeste panden beschikken over een goed functionerende luchtcirculatie. Voor de enkele scholen die een aircosysteem hebben waardoor lucht wordt rondgepompt, iets wat juist niet wenselijk is in deze tijd, kiezen we ervoor om deuren en ramen open te houden.”

Dat is goed vol te houden, ook wanneer de temperatuur zakt, denkt Hendricks. ,,Natuurlijk, je kunt de temperatuur minder goed reguleren, maar het is best een werkbare oplossing.”

Tweede keuze

Mocht er onverhoopt weer een situatie komen van onderwijs op afstand, dan is DHS daar op toegerust. ,,We hebben nu alle kennis en materialen in huis. Maar het is echt tweede keuze. We merken dat bepaalde leerlingen niet uit de verf komen wanneer de interactie met een leerkracht in de klas ontbreekt.”