Vrees voor 'zorgfile' als ziekenhuizen sluiten

De SP vraagt wat de gevolgen zijn voor personeel, patiënten en de aanrijtijden van de ambulances. Groep de Mos vreest voor de bereikbaarheid van de zorg in de stad als het Bronovo sluit en ook Antoniushove in Leidschendam dicht gaat. Ook met oog op de verwachte bevolkingsgroei en de renovatie van Antoniushove, vindt Groep de Mos het niet logisch dat er ziekenhuizen in en om de stad sluiten.

In Leidschendam trekt het CDA aan de bel. De partij noemt het de 'slechts denkbare uitkomst' als Antoniushove geheel of gedeeltelijk sluit. Stijn Strous van de Leidschendamse CDA: ,,Dit is zeer zorgwekkend. Je moet er toch niet aan denken dat je rond de spits in een zorgfile het Westeinde ziekenhuis moet bereiken.'' Hij wil met de hele gemeenteraad een brief aan het HMC sturen om ervoor te pleiten dat de zorg in de buurt blijft.