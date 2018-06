'Vreselijk, Staedion laat onze oudjes gewoon in de kou staan'

Tweede verdachte opgepakt voor overval huis Raymon van Barneveld

18:16 In Amsterdam is vandaag een tweede verdachte opgepakt voor de overval op de woning van darter Raymond van Barneveld aan de Harry Pauwlaan in Den Haag. Bij deze overval op zaterdag 16 juni raakte de vrouw van 'Barney', Silvia van Barneveld, gewond.