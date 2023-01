Vreugdevuren een dag eerder ontstoken en politie moet ingrijpen bij uitverkoop Megastores

Top 10De Vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp vonden dit jaar niet op oudjaarsdag plaats, maar een dag eerder. De banen liggen voor het oprapen maar werkende studenten zijn er niet en de politie moest ingrijpen bij de uitverkoop in Megastores. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Kerst zorgt voor drukte in de Mall of the Netherlands: ‘Dit heeft toch niks meer met kerst te maken?’

Een ongeluk in de tunnel, alle parkeerplaatsen vol en winkels met rijen van enkele meters lang: kerst is niets zonder wat chaos in de Westfield Mall of the Netherlands. De parkeerdrukte en auto-anarchie rondom het propvolle winkelcentrum in Leidschendam zorgden voor heel wat kerstfrustraties.

Frank, Jacqueline en Brigitte verkopen ouderlijk huis voor 3 miljoen: ‘Een geheime groene parel’

Frank en Jacqueline van der Burg verkopen samen met hun zus Brigitte het ouderlijk huis aan de Katwijkerlaan in Pijnacker. ,,Onze vader wilde altijd in dit huis wonen. Het was zijn drive om succesvol te worden.”

Gezin geteisterd door afperser met vuurwerkbom en klemrijding in Parijs: twee jaar cel voor student (23)

Een 23-jarige man is vanwege een afpersingspoging van een gezin uit Rijswijk veroordeeld tot 30 maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk. Bij de woning van het gezin aan Park Hoornwijck werd eind december vorig jaar een vuurwerkbom tot ontploffing gebracht. Bovendien werden de moeder en dochter in Parijs, waar de vrouwen waren voor een stedentrip, klemgereden.

De banen liggen voor het oprapen, maar werkende studenten worden op veel plekken gemist

Voor Rudi van der Kraan (58) is het erg lastig om structuur in zijn dagen te houden. Hij heeft autisme en kreeg op zijn dertigste een hersentumor. Van der Kraan krijgt daarom dagelijks begeleiding van studenten van TU Delft, maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Een probleem waar veel bedrijven last van hebben.

Heulenaren zetten parkeerplaats Jumbo uit protest vol met auto’s

Omwonenden van de supermarkt Jumbo in Kwintsheul zijn het zó zat dat de parkeerplaats ‘s avonds met een hek afgesloten wordt dat ze er massaal hun auto een nacht hebben laten staan. Supermarkteigenaar Koornneef is al een paar jaar in conclaaf met de gemeente omdat hij van mening dat het zijn eigen terrein is. De gemeente stelt dat het openbare parkeerplekken zijn. ,,Wij keuren deze actie volledig af.”

Mandelabrug verliest het gedeelte boven de snelweg: ‘Een spannende dag, een mijlpaal’

De A12 bij Zoetermeer is sinds dinsdagvond in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanwege het ontmantelen van de Mandelabrug. Het gedeelte van de brug boven de snelweg werd nog niet verwijderd. Dat gebeurt donderdag in de loop van de dag.

Gedoe rond wietplantage is achter de rug voor 75-jarige Paul: ‘Nooit excuses van gemeente gekregen’

Niets aan het keurige appartementencomplex in Rijswijk herinnert aan de slechte film waar Paul van Velthoven tweeënhalf jaar geleden in belandde. In de woning die hij via een gerenommeerd expat-makelaar aan een Iraniër had verhuurd, bleek zich een professioneel opgezette wietplantage te bevinden.

Pers wordt geweerd bij vreugdevuren: ‘Totaal ongepast, onwenselijk en onzinnig’

De organisatoren van de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen weren journalisten en fotografen bij hun vuurstapels. Alleen met schriftelijke toestemming vooraf mogen media op het terrein komen, melden ze in hun huisregels. Maar Omroep West en AD Haagsche Courant zijn dit jaar niet welkom.

Vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp ontstoken na vuurwerkshow op boulevard

Vele honderden mensen zijn vrijdagavond bijeengekomen op de boulevard van Scheveningen om de vreugdevuren te bekijken. Ook in het nabijgelegen Duindorp is een stapel hout aangestoken. De vreugdevuren in de badplaats zijn een traditie en zijn dit jaar vanwege de weersvoorspelling een dag eerder aangestoken.

Politie moet ingrijpen bij uitverkoop op meubelboulevard: ‘Het was vechten en haren trekken’

De politie moest zaterdagochtend ingrijpen bij een uitverkoop in de Megastores in Den Haag. Het was dusdanig druk bij een aangekondigde outlet van meubelzaak Decor Wonen dat agenten het pand op de meubelboulevard hebben ontruimd. ,,Een hoop gedoe, getier en gevloek”, zegt een getuige over de ‘chaotische taferelen’.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.