Vreugdevuren gaan weer niet door: ‘Grote domper, maar met corona is het echt niet verstandig’

Het besluit is genomen in overleg met de bouwers van de vier vreugdevuren: Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Hoewel het aanvragen van de vergunning volgens plan liep en alle seinen op groen stonden, verbieden de coronamaatregelen het nu om een evenementenvergunning te verlenen. Burgemeester Jan van Zanen: ,,Ik heb de bouwers moeten vertellen dat het niet gaat lukken, ik mag nu geen vergunning afgeven. Er komt ook geen versoepeling en als die er wel kwam: er komen zoveel mensen op af, dat is met corona echt niet verstandig. Voor de bouwers is het een grote domper, natuurlijk zijn ze teleurgesteld. Ik ook, want we waren hartstikke goed op weg.''

,,Ik begrijp de teleurstelling bij de bouwers en de bewoners heel goed. Corona, vuurwerkverbod, nu geen vreugdevuren. Maar rotzooi trappen en geweld is nooit de oplossing. Ik doe echt een beroep op het gezond verstand.‘’

Veiligheidseisen

Het afblazen van de traditionele vuurstapels is een grote klap voor de bouwers in Duindorp en Scheveningen. Vorig jaar kon de traditie van het pallet stapelen ook al niet doorgaan, omdat de organisaties in korte tijd niet aan alle flink opgeschroefde veiligheidseisen konden voldoen.

Dit jaar leek het met de vergunningen voor de vuurstapels wel in orde te komen, maar blijkt het coronavirus de boosdoener. Ook andere evenementen als de intocht van Sinterklaas en het vuurwerkfestival werden afgelast, omdat het nu niet verstandig is om met groepen bijeen te komen.

Rellen

Het annuleren van de vreugdevuren leidde vorig jaar tot rellen, eerst in Duindorp, later ook in andere wijken als Laak, Scheveningen en Den Haag Zuidwest. Het was wekenlang onrustig in de stad, ver voor oud en nieuw waren er al 250 containers in de fik gegaan. De ME moest geregeld in actie komen.

De traditie van de vuurstapels raakte controversieel, toen het vreugdevuur op Scheveningen in de nacht van 31 op 1 januari 2019 uit de hand liep. Een grote vonkenregen daalde neer op het dorp dat volgens brandweer en gemeente aan een ramp ontsnapte. Een snoeihard rapport over dat incident leidde in oktober van dat jaar tot het vertrek van toenmalig burgemeester Pauline Krikke.

De gemeente en de bouwers gaan zich volop richten op de vreugdevuren van de jaarwisseling 2021/2022.

