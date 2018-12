Vreugdevuur Scheveningen slaat over op andere delen Den Haag, boulevard ontruimd

Een woning in de Keizerstraat in het dorp is in brand gevlogen. Ook bij de duinen bij de Strandweg nabij de keerlus van lijn 11 is brand ontstaan. Zeker vier woningen zijn ontruimd. Getuigen melden dat bij meerdere mensen hun haren en jassen vlam vatten door de vonken. Ook kwamen de gloeiende stukken hout terecht op kinderwagens. Op foto's en video's is te zien hoe een vonkenregen in de straten neer dwarrelt.