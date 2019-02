Vreugdevuurbouwers vrijblijvend laten doormodderen was onverantwoord

Met de openbaarmaking van alle documenten over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp is er een belangrijke stap gezet. Iedereen kan nu zelf beoordelen hoe de afspraken zijn gemaakt en hoe iedereen zich daar aan heeft gehouden. De duizenden stukken geven inzage in de moeilijke relatie van het het Haagse stadhuis met de twee groepen palletstapelaars. De gemeente probeerde het opbouwen van de vreugdevuren in goede banen te leiden, terwijl de bouwers geen betrouwbare gesprekspartners waren. Ze hielden zich bij herhaling niet aan afspraken en ze bedreigden ambtenaren. Omdat niet duidelijk was wie de dreigementen geuit had, was vervolging onmogelijk.



Achteraf is het altijd makkelijk praten. Achteraf is het heel duidelijk dat de gemeente Den Haag wel heel welwillend omging met een groep mensen die gewoon deden waar ze zin in hadden. Die houding leidde er zelfs toe dat de brandweer het na de escalatie van het vreugdevuur in Scheveningen nodig vond om aan de bouwers toestemming te vragen om te beginnen met blussen.



Er is geen onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor nodig om te concluderen dat de manier waarop de gemeente met de bouwers omging niet ideaal was. Belangrijke afspraken waren niet of nauwelijks vastgelegd. De optie om het hele feest bij incidenten af te blazen, is vooraf nooit als optie voorgehouden. De vraag dringt zich dan op wie er de baas was rond de jaarwisseling.



Het doormodderen op basis van een vrijblijvend convenant was voor een risicovol evenement als de vreugdevuren onverantwoord. Laat de gemeenteraad vast nadenken over de manier waarop we voortaan met dit soort groepen omgaan. Wat zijn de leefregels en wat zijn de sancties? En laat dan ook meteen duidelijk zijn dat het bedreigen van ambtenaren, ook door een groep halfdronken jongens, het einde van het hele feest betekent.



