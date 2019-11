Vriend en donateur van Richard de Mos was verdachte in groot witwas- en gok-onderzoek

UPDATEAtilla A., persoonlijke vriend van de voormalige Haagse wethouder Richard de Mos, was eerder al verdachte in een onderzoek naar witwassen en illegaal gokken. Dat blijkt uit stukken van de politie. A. is ook verdachte in het corruptie-onderzoek dat De Mos vorige maand zijn baan kostte.

Tijdens een openbare hoorzitting over de omstreden horecavergunningen vandaag op het Haagse stadhuis bleek dat A. in 2017 verdachte was in een ‘groot onderzoek naar illegaal gokken en witwassen’. Een politiemedewerker maakt daarvan in mei dit jaar melding in een advies aan de gemeente over een horecavergunning voor A.

Ondanks de oude verdenking kon de vergunning toch verstrekt worden, oordeelt de politie in het advies dat tijdens de hoorzitting ter sprake kwam (en is ingezien door deze nieuwssite). In het recherche-onderzoek genaamd Korenbloem deed de politie vorig jaar april invallen in verschillende Turkse horecazaken om een netwerk van illegaal gokken op te rollen. A. zou geen verdachte meer zijn, de rechtszaak tegen andere betrokkenen loopt inmiddels.

Bevriend

Atilla A. is eigenaar van zalencentrum Opera en sinds oktober -net als oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui (beiden Groep de Mos)- verdachte in het onderzoek van de rijksrecherche naar corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. De Mos en Atilla zijn persoonlijke vrienden, de nachtvergunningen voor zijn zalencentrum Opera aan de Fruitweg zouden mogelijk via vriendjespolitiek geregeld zijn. De bevriende ondernemer stond ook op de kandidatenlijst van de partij en sponsorde Groep de Mos. Richard de Mos ontkent dat smeergeld is betaald voor de vergunningen. Vandaag was er een hoorzitting over bezwaren tegen de vergunningen.

Volledig scherm De van corruptie verdachte Richard de Mos wordt beëdigd als raadslid. © Frank jansen

Bibob

Voor de extra nachtontheffingen is ‘conform ons beleid’ geen speciale bibob-toets uitgevoerd, meldde een gemeente-woordvoerder eerder. Dit tot verbazing van bezwaarmakers vandaag: ,,Burgemeester Pauline Krikke had op grond van die mededeling moeten ingrijpen,” zegt een omwonende. ,,Zij had de vergunning niet zomaar moeten geven, maar moeten zeggen: ‘Het stinkt’.’’ Een stadhuisbron noemt het ook ‘vreemd’ dat de verdenking niet is meegenomen bij de beoordeling van de nachtvergunningen of reeds verstrekte drank- en horecavergunningen aan A. Of er signalen over mogelijke criminele activiteiten door A. bij de gemeente zijn binnengekomen, wilde een woordvoerder eerder niet kwijt: ,,Dat is niet iets dat gedeeld kan worden.”

De Bibob is in 2003 in het leven geroepen en geeft gemeenten een middel om door justitie te laten onderzoeken of er een kans is dat een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Waarom deze niet door de gemeente werd uitgevoerd, is onduidelijk. De ambtenaar die de gemeente vertegenwoordigde ging daar niet op in.

De uitspraak van de Haagse bezwaarschriftencommissie volgt later. Advocaat Arthur de Groot van Atilla A. stelt dat niks onoorbaars is gebeurd bij het verstrekken van de nachtvergunningen.