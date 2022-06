Vriend van gestoken en gewurgde Shanty in Pieter Baan Centrum

Ramsley F. (28), die in een studentenflat aan de Van Maanenkade in Den Haag zijn vriendin zou hebben neergestoken en gewurgd, zit in het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of hij psychische of persoonlijkheidsstoornissen heeft.

F. meldde zich in februari op het politiebureau en biechtte op dat er in een studio in de studentenflat een overleden vrouw zou liggen. Als de politie een kijkje gaat nemen, vinden ze het lichaam van de 24-jarige Shanty. Zij blijkt in haar gezicht, nek, hals en borst te zijn gestoken en gewurgd met de ceintuur van een badjas. Ramsley en Shanty hadden een relatie met elkaar.

Pieter Baan Centrum

F. wordt meteen in de cel gezet, en twee weken later besluit de onderzoeksrechter dat hij in het Pieter Baan Centrum ter observatie wordt opgenomen.

Wat er aan de hand is geweest, is totaal onduidelijk. Tijdens de eerste voorbereidende zitting dinsdag in de Haagse rechtbank viel het woord ‘ontrouw’. Maar wie nu ontrouw zou zijn geweest, of daar echt sprake van is geweest of dat alleen sprake was van vermoedens, blijft ondanks navraag onduidelijk.

Shanty volgde de mbo-opleiding Zorg en Welzijn. Het liefst wilde ze in de gehandicaptenzorg werken. Volgens haar familie was ze een lieve, zorgzame en gezellige meid, met een rustige uitstraling, soms zelfs wat verlegen.

