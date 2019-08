Vrienden van 34-jarig slachtoffer van mishandeling op Laan van Poot loven 5000 euro uit voor gouden tip

Nog veel onduide­lijk­heid over steekpar­tij in Laak waarbij 17-jarige man uit Elst gewond raakte

11:20 De man die gisteren gewond is geraakt bij een steekpartij op de Schimmelweg, grenzend aan het Julianapark in Laak, is een 17-jarige Elstenaar. De politie is op zoek naar getuigen van het incidenten omdat er nog veel onduidelijk is over de zaak.