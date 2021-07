Vriendinnen houden strooptocht langs zes winkels in de Haagse binnenstad

De net meerderjarige G. maakte met haar vriendin (17) op 11 november 2018 een strooptocht langs zes winkels in de Haagse binnenstad. Ze mag bijna drie jaar later afrekenen bij de politierechter: een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur.

Op de zitting is de verdachte G. niet aanwezig. Ze heeft geen vast woonadres en volgens het OM is ze mogelijk niet meer in Nederland. De vrouw kan dus niet toelichten waarom zij en haar vriendin zoveel artikelen op één dag stalen: chocoladeletters, een föhn, haarverf, lenzenwater, telefoonhoesjes, kettingen, een broek en twee paar schoenen.

De officier van justitie heeft wel een vermoeden: ,,Ze zat in de penarie en wilde het eens leuk hebben, maar dit mag niet.” Er waren in 2018 veel zorgen over het meisje. Ze is mishandeld in haar relatie en in een paar jaar maar liefst 48 keer als vermist opgegeven. G. was onder behandeling van jeugdzorg.

Kleedhokje

Ze werd op 18 november aangehouden in de Hema. Met haar vriendin was ze met spullen een kleedhokje ingegaan en met volle tassen eruit gekomen. Het meisje heeft de diefstallen bekend. De medepleegster is al in 2019 veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 20 uur.

De officier van justitie vindt dat te laag. Ze eist een taakstraf van 60 uur voor G., ook voorwaardelijk. De rechter volgt dit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.