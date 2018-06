Vrije Academie was uniek in zijn soort

Drie verdachten aangehou­den voor aanslagen in Delft

17:27 De politie heeft vannacht drie verdachten aangehouden in verband met de recente aanslagen in Delft. De drie worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in de Peperstraat, de ontploffing van handgranaten in de Peperstraat en de Breestraat en de schietpartij op de Beestenmarkt.