Vrije School trekt dit jaar veel minder nieuwe leerlingen

Van wieg tot graf Kamerbeek had een jaar lang spijt van zijn vervroegd pensioen: Het onderwijs houdt je jong

19 augustus Hij was een jonge onderwijzer op een schooltje in Scheve­ningen. Vervolgens werd hij docent Nederlands aan het Dalton. Van zijn vervroegde pensioneren had hij een jaar lang spijt. Deze keer het levensverhaal van Rijk Kamerbeek (8 december 1923 - 6 juli 2019) in de rubriek Van Wieg Tot Graf.