Vrijheid vieren kan in Den Haag nu ook met deze kerriekokossoep

De Vrijheidssoep was op 4 en 5 mei al in meerdere steden te verkrijgen. Vanaf nu ook in Den Haag, alleen is de eerste keer wél tijdens corona. Jammer?

,,In andere steden fungeerde deze soep al eerder als gespreksonderwerp. Normaal gesproken worden deze soepen aan lange tafels gegeten, zodat mensen erdoor bijeenkomen en 4 en 5 mei samen vieren. Maar nu, juist als onze vrijheid door corona extra in de schijnwerpers staat, is het belangrijk aan elkaar te denken en met elkaar te praten. Dus het is juist mooi op deze manier."