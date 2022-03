Vrijheidsweken Den Haag komen eraan! Lees hier wat er allemaal te doen is

De Haagse Vrijheidsweken worden elk jaar gehouden in de aanloop naar het Bevrijdingsfestival Den Haag op 5 mei. Tientallen Haagse instellingen, theaters, NGO’s, musea en rondvaartorganisaties stellen elk jaar gezamenlijk een programma samen rond de thema’s vrijheid, WO2, vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.

Zo is het voor de laatste keer dit jaar mogelijk om rondleidingen aan te bieden door de Atoombunker onder de voormalige ministeries aan de Schedeldoekshaven, nu in gebruik door de Universiteit Leiden). Voordat de ‘noodzetel’ wordt verbouwd tot archiefruimte en muziekstudio’s gaan nog één keer de deuren open voor de Haagse Vrijheidsweken. Kaarten à 10,00 euro per persoon zijn vanaf 26 maart, 10 uur, verkrijgbaar via deze website.

Volledig scherm De atoombunker onder de Schedeldoekshaven in Den Haag is optwee zaterdagen in april te bezoeken als onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken © Haagse Vrijheidsweken

Exposities

Ook dit jaar zijn er weer verschillende exposities. Zo is in het Kunstmuseum Den Haag de tentoonstelling ‘Kunst na Auschwitz’ te zien, met werk van kunstenaars Boris Lurie (1924-2008) en Wolf Vostell (1932-1998). Het Nationaal Archief laat in de expositie ‘Kòrsou-Curaçao – Stemmen van toen, mensen van nu’ aan de hand van archiefstukken, foto’s en kaarten het perspectief en de leefwereld van de voormalige koloniale machthebbers zien. Museum Sophiahof heeft de tentoonstelling ‘Ons Land – Dekolonisatie, generaties, verhalen’ over de band met het voormalige Nederlands-Indië. In de Centrale Bibliotheek is een kleine expositie die laat zien hoe Haagse scholieren kijken naar moderne slavernij.

Lezingen

Auteur Herman Keppy geeft tijdens de Haagse Vrijheidsweken een lezing over zijn boek ‘Zijn jullie kerels of lafaards?’. Loosduiner Theo van Daalhoff geeft een lezing naar aanleiding van zijn boek ‘Verplicht in Duitsland’ over de Arbeitseinsatz van zijn vader. In het Kunstmuseum wordt een symposium gehouden over ‘Oorlog, trauma en kunst’, waar kunstenaars, schrijvers en wetenschappers spreken aan de hand van hun eigen werk en recente misstanden in de wereld. Sprekers tijdens het symposium zijn onder anderen schrijver Arnon Grunberg, Daniel Koep (hoofd tentoonstellingen Kunstmuseum) en de Duitse kunsthistoricus Eckhart Gillen.

Films

Het Filmhuis Den Haag biedt tijdens de Haagse Vrijheidsweken weer een vol programma met films als ‘Waar is Anne Frank?’, ‘Three Minutes – A Lengthening’, ‘Die Wannsee Konferenz’, ‘Hitler heeft mijn roze konijn gestolen’, ‘Babi Yar’ en ‘I Cannibali’. De films worden vertoond in het Filmhuis en in Theater Dakota.

Herdenkingen

Naast de verschillende Dodenherdenkingen op 5 mei is er dit jaar ook weer een Jom-Hasjoa Herdenking op zondag 24 april in de Kloosterkerk. De Nationale Kinderherdenking bij Madurodam vindt weer plaats op 4 mei. De Willemsvaart organiseert op 4 mei een Herdenkingsvaart, met aansluitend een bloemlegging bij de Dierentuinbrug (schuin tegenover het Provinciehuis). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar regelmatig stiekem bloemen neergelegd, als teken van verzet.

Volledig scherm Een illustratie van koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de Nationale Kinderherdenking in Madurodam. © ANP

Wandelingen en rondvaarten

Hagenaars die van wandelen houden komen tijdens de Haagse Vrijheidsweken aan hun trekken tijdens diverse stadwandelingen rond thema’s als Vrede en Recht, Bezet-Verzet-Bevrijd, Vergeten Vrijheid, Gevechten om Ockenburgh en een rondleiding op de Oude Joodse Begraafplaats. De verschillende Haagse rondvaartorganisaties organiseren in het kader van de Haagse Vrijheidsweken weer speciale Vrijheidsvaarten, Bevrijdingsvaarten en een Joodse Geschiedenis Tour.

Concerten

Muziekliefhebbers kunnen tijdens de Haagse Vrijheidsweken onder meer naar het jubileumconcert van de Haagse Jazz Club. In de oorlogsjaren 40-45 had de Duitse bezetter jazz tot verboden muziek verklaard. De oprichting van de Haagse Jazz Club vindt zijn oorsprong dan ook in de euforie van de bevrijding toen er weer openlijk naar jazz kon worden geluisterd. De legendarische Dutch Swing College Band treedt op tijdens het jubileumconcert. Ook het concert van The Klezmer Society is noemenswaardig. Deze groep schreef speciaal voor Den Haag een suite, waarin onder meer de Wagenstraat wordt beschreven met verhalen van haar Joodse bewoners voor de oorlog.

Theatervoorstellingen

Het theateraanbod tijdens de Haagse Vrijheidsweken is groter dan ooit, met voorstellingen als ‘Salomonsoordeel’, ‘Vrijheid & Mijn Familie’, ‘Männerbund’, ‘De Leedvermaak Trilogie’, ‘De Clown Van Aleppo’, ‘De Joodse Raad’ en ‘Op Klompen Door De Dessa’.

Open Joodse Huizen

De jaarlijkse manifestatie Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet is dit jaar op dinsdag 3 en woensdag 4 mei. Op de plek waar de geschiedenis zich afspeelde vertellen nazaten, schrijvers, historici en andere betrokkenen persoonlijke verhalen over de Jodenvervolging, verzet en bevrijding.

Bevrijdingsfestival Den Haag

Belangrijk onderdeel van de Haagse Vrijheidsweken is het Bevrijdingsfestival Den Haag, op donderdag 5 mei op het Malieveld. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Volledig scherm Een eerdere editie van het Bevrijdingsfestival Den Haag op het Malieveld. © Henriette Guest

Vrijheidsmaaltijden

Op donderdag 5 mei vinden ook de Vrijheidsmaaltijden plaats. Ook Den Haag sluit zich dit jaar aan bij dit landelijke initiatief, met onder meer een grote gezamenlijke maaltijd in het Museumkwartier. Chef-kok Nadia Zerouali maakte dit jaar het recept voor de Vrijheidssoep. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat de Vrijheidsmaaltijden zullen uitgroeien tot een nieuwe traditie.

Het volledige programma van de Haagse Vrijheidsweken is te vinden op deze website.

