Vrijlating uit voorarrest niet genoeg voor vermeende drugshandelfamilie: ‘Hij wil met kerst op vakantie’

Tijdens een politieactie in maart dit jaar werden vijf leden van de Haagse familie A. opgepakt op verdenking van handel in hard drugs en witwassen. Ze raakten in het vizier van de politie nadat berichten, verzonden via de criminele chatdienst Sky ECC, waren onderschept. Verschillende leden kwamen al vaker met politie en justitie in aanraking, onder meer in een onderzoek naar drugshandel in de Schilderswijk. In maart werden ook een compagnon en een zwager van de familie vastgezet.