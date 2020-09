Vrijspraak en lagere straf in zaak gestolen gereedschap

Inburgeren in Den Haag wordt anders, ‘maar het is niet u roept en wij draaien’

12:02 Den Haag komt binnenkort met een nieuw inburgeringsbeleid. Vanaf volgend jaar maakt dwang plaats voor maatwerk. Mensen worden zo extra gemotiveerd om de taal te leren en mee te doen. Niet iedereen in de gemeenteraad is hier blij mee. Vijf vragen over de nieuwe aanpak.