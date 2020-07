Vrijspraak van aanrijden vrouw op zebrapad

De vrouw werd 12 november 2015 door een bromfiets geschept op het zebrapad op de hoek van de Escamplaan en de Volendamlaan in Den Haag. Ze brak een neus en kneusde haar heup. De dader reed door. Het kenteken leidde naar een snackbar van wie de eigenaar de verdachte aanvankelijk meende te herkennen als een van zijn nieuwe bezorgers, maar later niet meer. Al met al kon niet bewezen worden dat verdachte de dader was. Het OM, door het slachtoffer via een speciale procedure tot vervolging gedwongen, vond dat ook en had vrijspraak geëist.