Vrijspraak voor man die agent met een paraplu sloeg, wel straf voor man die fiets naar agent gooide

Hagenaar (48) krijgt drie jaar cel voor handel in softdrugs, harddrugs en een automa­tisch vuurwapen

16:53 Een 48-jarige Hagenaar, die leeft in de bijstand, moet drie jaar de cel in voor de (voorgenomen) handel in tientallen kilo’s softdrugs, harddrugs en een automatisch vuurwapen. Ook wordt een in beslag genomen bedrag van 1100 euro verbeurd verklaard.