Vrijwel alle theaters en poppodia in de regio mogen meer dan 30 bezoekers blijven ontvangen

Na de persconferentie van het kabinet over verscherpte coronamaatregelen van afgelopen maandag bestond bij culturele instellingen onduidelijkheid over het maximaal toegestane aantal bezoekers per zaal.

De ontheffing geldt voor de volgende instellingen: Theater de Veste en Lijm & Cultuur in Delft, Zuiderstrandtheater, Koninklijke Schouwburg, Diligentia, Korzo, Theater aan het Spui, Theater Dakota, World Forum, Fokker Terminal, Paard en Omniversum in Den Haag, Ludens in Voorburg), Het Veur in Leidschendam, CulturA & Zo in Nootdorp, De Rijswijkse Schouwburg , Warenar in Wassenaar, Poppodium Nederland Drie in Wateringen, De Naald in Naaldwijk, het Stadstheater en Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer.