Vrijwel nergens in Nederland is het zo moeilijk om een huis te vinden als in Leidschendam-Voorburg

Celstraf geëist na ‘knallende’ ruzie over geld met zwager

Er zou zelfs een pistoolschot zijn gevallen tijdens de ruzie over geld tussen de 31-jarige Hagenaar Ricard M. en zijn zwager. Maar omdat niet duidelijk is geworden hoe het wapen afging, hield het OM het woensdag in de strafeis tegen M. enkel op mishandeling van de zwager en verboden wapenbezit. En niet op poging tot doodslag dus zoals op de dagvaarding prijkte. Het geweld vond plaats op 14 december vorig jaar in de woning van het slachtoffer aan de Uitgeeststraat in Den Haag. Negen maanden celstraf zou M. moeten krijgen als het aan het OM ligt.

22 juni