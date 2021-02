Vrijwilliger Dierenambulance breekt been bij het redden van verzwakte meerkoet

Veel meldingen van vastgevro­ren watervo­gels, maar wat moet je doen?

9 februari Bij de Dierenambulance Den Haag komen deze dagen veel meldingen binnen over vastgevroren watervogels op het ijs. Mensen maken zich zorgen om het welzijn van de dieren die roerloos op het ijs liggen. ,,Maar wees gerust: in de meeste gevallen is de vogel even aan het uitrusten en is er geen reden voor paniek.”