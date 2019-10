Vrijwilliger Galvanischool verdacht van ontucht met zes jonge jongens

Een 25-jarige Hagenaar zal zich komende januari voor de rechter moeten verantwoorden voor misbruik met zes jonge jongens. De man was vrijwilliger op de Galvanischool in Den Haag, het misbruik had echter plaats buiten de school.

Sportief, actief, sociaal betrokken - dat is het beeld dat opdoemt van de inmiddels 25-jarige Hagenaar. In 2015 maakte hij deel uit van de Jeugdsportraad in Segbroek. Ook scoorde hij hoge ogen binnen het wereldje van snowboarders: tijdens de Snowpeppercup in 2015 behaalde hij een derde plaats bij de heren.

Vandaag stond hij echter centraal in een pro-formazitting bij de rechtbank Rotterdam, waarbij hij overigens zelf niet kwam opdagen. De man wordt ervan verdacht ontuchtige handelingen te hebben verricht bij jongens in de leeftijd van 7 tot 10 jaar oud. Hij kende de slachtoffers via de school. Het zou gaan om betasten, in één geval ook om orale seksuele handelingen. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben.

De advocaat van de verdachte, Hermeline Conradi-Vermeulen, drong bij de rechtbank aan op een besloten behandeling zonder pers. De rechtbank ging hier niet mee akkoord.

Tbs

De officier van justitie gaf aan dat verdachte is onderzocht bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Het advies is om hem tbs met voorwaarden op te leggen. Dat houdt in dat hij niet onder dwang in een kliniek opgenomen wordt, maar mogelijk wel een verplichte behandeling moet ondergaan.

In december volgt een tweede pro-formazitting, eind januari verwacht de rechtbank tot een inhoudelijke behandeling te komen.

Quote De ouders willen verder niet naar buiten met hun verhaal

Dan zal ook advocaat Lidwien Wellen aanwezig zijn. Zij staat de ouders van de zes kinderen bij. ,,Het enige wat ik over de zaak kan zeggen, is dat het misbruik buiten de school om heeft plaatsgevonden. De ouders willen verder niet naar buiten met hun verhaal.’’

De Hagenaar werd in februari aangehouden, nadat er op het politiebureau aangifte tegen hem was gedaan. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam meldde eerder dat de verdachte zich beroept op zijn zwijgrecht.

Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er op school ontucht heeft plaatsgehad, besloot de schoolleiding de ouders van de leerlingen te informeren. De man was in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.