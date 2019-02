Vrijwilliger Haagse Galvanischool vast na grensoverschrijdend gedrag met kinderen

Het OM meldt dat de 25-jarige Hagenaar is aangehouden op verdenking van een zedendelict. ,,Het beeld is nu dat het grensoverschrijdende gedrag zich buiten school afspeelde, maar we kunnen niet uitsluiten dat het ook op school heeft plaatsgevonden”, zegt een woordvoerster. In een nadere toelichting laat directeur Yvon Rouwhorst weten dat het gaat om een man die als vrijwilliger aan de school is verbonden. ,,Die mag de school niet binnen gedurende het onderzoek dat naar hem gepleegd wordt.”’ Recent is er aangifte gedaan tegen de verdachte die een dag later werd aangehouden door de politie. Die is bezig met een onderzoek naar de man. Volgens het OM zit de man nog vast.

Brief

De basisschool in de Haagse wijk Duinoord, die nu tijdelijk op een ander adres is gevestigd, heeft deze week via een brief de ouders geïnformeerd over de kwestie. Er zijn volgens de directeur geen aanwijzingen dat er op de school iets zou zijn voorgevallen. ,,Op schoolniveau is een onderzoek geweest en daar is op dit moment geen aanwijzing voor.” Voor verdere inhoudelijke mededelingen verwijst ze door naar het Openbaar Ministerie.



Ook de voorzitter van het college van bestuur van De Haagse Scholen, Wiely Hendricks, wil niets over de kwestie zeggen en wijst eveneens naar afspraken die met het OM zijn gemaakt. ,,Dit is veel te delicaat om mee naar buiten te treden.”



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!