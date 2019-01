Vrijwilligers gezocht die parende padden willen helpen

'Wie verwacht hier nou een drugslab?'

13:16 Waar de villa's en vrijstaande huizen tussen de vijf ton en een miljoen euro kosten, is kort voor het weekeinde een drugslaboratorium ontmanteld. Langs het water van de Zweth, aan de Zwethkade-Zuid in Den Hoorn, werd volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen(LFO) van de politie het eerste drugslab in Nederland van 2019 opgerold. Er zijn (nog) geen aanhoudingen verricht.