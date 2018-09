Vrijwilligers gezocht: 'Met passie een toerist rondleiden'

Even vragen aan Den Haag Greeters is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die toeristen kunnen rondleiden in de stad. Geïnteresseerden hoeven volgens voorzitter Jos Nusse niet eens heel veel van de stad af te weten.

Jullie zijn op zoek naar vrijwilligers. Wat moet een goede deelnemer hebben?

,,Een passie voor de stad is wel een van de kernwaarden, je moet een soort trots hebben. Greeters zijn mensen die zo trots op Den Haag zijn dat ze met plezier gaan wandelen met bezoekers. Het gek zijn van de stad is iets wat bij ons centraal staat.''

Ben jij dan ook gek van Den Haag?

,,Ja, al heel lang. De stad zit in mijn genen. Het heeft de traditionele combinatie van het alles voor handen hebben: de zee, groen. En wonen in een grotere stad hoeft van mij ook niet, daar voel ik me niet zo bij op mijn gemak. Veel verschil tussen Den Haag en een grotere stad is er eigenlijk ook niet, behalve dat wij geen busladingen vol toeristen hebben.''

Daar bestaan jullie wel voor.

,,Nou, het is niet ons doel om met busladingen vol te wandelen, letterlijk en figuurlijk. We doen zo'n vijftig tot zestig wandelingen per maand. En aanvragen die groter zijn dan zes deelnemers accepteren we niet. Er moet bij zo'n rondleiding wel intimiteit zijn, echt contact met elkaar. Toeristen vertellen aan ons ook verhalen over hun eigen stad.''

Moeten vrijwilligers veel over Den Haag weten?

,,Ja, maar vooral op persoonlijk niveau. Een greeter krijgt ook geen opleiding, maar laat vooral zijn of haar eigen stad zien aan de bezoekers.Wel moeten interessegebieden overeenkomen tussen een vrijwilliger en toerist. Dus als iemand alles van architectuur wilt weten, wordt er geen greeter op gezet die gek is van boten.''