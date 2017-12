Vrijwilligers krijgen villa in handen

Politiek onderbreekt vakantie voor spoeddebat Spuiforum

15:41 Waarom heeft de ontwikkelaar van het Spuiforum de bouw vorige week plots stilgelegd? En waarom houdt het stadsbestuur over de pijnlijke kwestie de kiezen op elkaar? Dat wil de verontwaardigde oppositie in de Haagse gemeenteraad vanavond duidelijk krijgen in een spoeddebat tijdens het kerstreces.