Vrijwilligers luiden noodklok: Stal Klep & Co dreigt te verdwijnen

Voor veel kinderen die opgroeien in de omgeving van wijkpark De Verademing is het een begrip: paardenstal Klep & Co. Wie meehelpt om de zes dieren te verzorgen, mag op een paard rijden. En dat is niet niks voor wie bijvoorbeeld opgroeit in een gezin waar paardrijden normaal gesproken een veel te dure liefhebberij is.



Maar John Klep houdt het niet langer vol. Aan het einde van deze maand neemt hij op 74-jarige leeftijd wegens een teruglopende gezondheid noodgedwongen afscheid van de naar hem vernoemde paardenstal. Voor de overige vrijwilligers aan de zogenoemde 'doe-stal' is dat reden om aan de bel te trekken: zonder financiële ondersteuning door de gemeente komt het voortbestaan in gevaar.



En dat is geen loos dreigement, verduidelijkt bestuurslid van het eerste uur Jaap van Spronsen. ,,De stichting dreef altijd al op vrijwilligers, dat is waar. Maar John was een geval apart. Hij had al een paard in zijn achtertuin staan voordat er van een stal sprake was. En toen hij negen jaar geleden officieel met pensioen ging, kon hij zich desnoods veertig uur per week voor zijn Klep en Co inzetten. De vrijwilligers die nu het stokje overnemen, hebben een baan en opgroeiende kinderen. Zij hebben zoveel vrije tijd niet.''