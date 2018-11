Vrijwilligers met eigen auto als alternatief voor bus 23

Als bus 23 vanaf 9 december niet meer stopt in de Muziekbuurt in Rijswijk kunnen bewoners gebruik maken van vrijwilligers die hen met hun eigen auto gaan rijden. Dat zegt wethouder Björn Lugthart.

Lugthart wil met de verwijzing naar de vervoersmogelijkheden een oplossing bieden voor het wegvallen van bus 23. ,,Veel bewoners in de Muziekbuurt zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Het is van groot belang dat zij goede vervoersvoorzieningen behouden. Daarom wijst de gemeente de inwoners van de Muziekbuurt op de mogelijkheden die een alternatief kunnen zijn voor het busvervoer.”



De dichtstbijzijnde haltes van bus 23 om op te stappen zijn die bij In de Bogaard of Station Rijswijk. De dichtstbijzijnde haltes van tram 17 zijn de tramhaltes Admiraal Helfrichsingel, In de Bogaard en Station Rijswijk.

Met eigen auto

Een van de mogelijkheden is volgens de gemeente de Particuliere Vervoersdienst van Welzijn Rijswijk. De Vervoersdienst is bestemd voor inwoners van de gemeente Rijswijk die ouder dan 65 jaar zijn of voor inwoners die om gezondheids- of mobiliteitsredenen geen gebruik kunnen maken van reguliere vervoersvoorzieningen. Een vrijwilliger haalt aanvragers met zijn of haar eigen auto op en brengt hen tot waar dat nodig is. Indien gewenst wordt de aanvrager ook weer teruggebracht.

Regiotaxi

Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de regiotaxi. Hier kan iedereen gebruik van maken, ongeacht leeftijd.

Inwoners van de Muziekbuurt die ouder zijn dan 75 of gebruik maken van een Wmo-voorziening krijgen een brief van de gemeente met meer informatie over de alternatieven.

Commotie