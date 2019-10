Vrijwilligers rijden elke ochtend langs restaurants om voedselresten op te halen voor arme Hagenaars

video Britse Adham reist zo snel mogelijk met metro naar Den Haag: ‘Ik vind het leuk om records te vestigen’

10:28 Zeventig metrostations in Rotterdam en omgeving aftikken in ruim 4 uur. Of Adham Fisher daarmee een plekje in het Guinness Book of Records verdient? Dat blijkt over een maand of drie, maar de Brit zelf is niet tevreden.