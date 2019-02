Vrijwilligersorganisatie met handen in het haar: wéér rolstoelbus uitgebrand

Iedere morgen brengen vrijwilligers van de vervoersdienst van Woej (Welzijn Oud en Jong) ouderen en gehandicapte inwoners van Leidschendam en Voorburg naar bijvoorbeeld de dagopvang. Normaal gesproken worden ze in tien busjes vervoerd. Maar nu even niet meer. Alwéér niet. Voor de derde keer is een rolstoelbus uitgebrand.



De eerste keer was in 2014, toen raakten drie busjes beschadigd. Een half jaar geleden ging er weer een bus in vlammen op. En juist de vervanger hiervan vloog deze week in brand. ,,We werken alleen met vrijwilligers en bestaan van giften en subsidie’’, zegt Lucia Lelieveld, vervoerscoördinator bij Woej. ,,Ik had toen al geen geld voor een nieuwe bus. Een paar mensen hebben ons geholpen. Daardoor konden we een tweedehands aanschaffen. Nu weet ik niet hoe ik het moet doen.’’



Het grote probleem is dat de busjes weliswaar zijn verzekerd, maar dat volgens Lelieveld de organisatie ongeveer eenderde moet toeleggen voor een vervanger. ,,Er zijn niet zoveel rolstoelbusjes. De marktwaarde is veel hoger dan wat ik van de verzekering krijg.’’



Vrijwilligers speuren overal naar vervangende exemplaren. ,,Ze kijken echt overal, zeggen ‘ik heb op die hoek nog een busje zien staan. Is dat misschien wat?’’’