Vroedvrouw met een missie

Monica van Leeuwen (21 juli 1925 - 24 september 2018) groeide op boven de pinda- en koffiebranderij, annex levensmiddelenbedrijf, van haar ouders op de hoek van de Brabantse Turfmarkt en de Gasthuislaan in hartje Delft. Het was een gezellig huis waar het altijd heerlijk rook naar kruidige warme pinda's. Monica was de oudste van zeven meisjes. Ze was pienter, kon organiseren en was moedig. Tijdens de oorlog verzorgde ze met vriendinnen het transport van uitgehongerde Delftse baby'tjes naar de boeren van Abtswoude en Schipluiden. De kindjes waren er vaak slecht aan toe en werden eerst bij Monica thuis opgevangen voordat ze ze lopend naar een gastvrije boerin bracht.



Monica wilde graag arts worden maar in de oorlog was daar geen sprake van. Ze was niet het type om in een winkel te werken, wist haar vader met wie ze een hechte band had. Monica ging werken bij de girodienst in Den Haag om al snel te merken dat kantoorwerk ook niet bij haar paste. Zodra de oorlog over was solliciteerde ze naar een opleidingsplek tot verpleegster en vervolgens specialiseerde ze zich bij een kloosterorde in Limburg tot verloskundige. Non worden was nooit haar ambitie geweest. Maar in de veertiger jaren was het een van de weinige mogelijkheden om als vrouw de wereld in te kunnen trekken.



Als jonge, pas gediplomeerde vroedvrouw werd ze meteen in het diepe gegooid. Per schip vertrok ze naar Zuid-Afrika om in een ziekenhuisje bij een goudmijn te gaan werken. Het was een ruw bestaan voor de mijnwerkers. Monica zag talloze verminkingen en afgerukte ledematen. Ze hielp de vrouwen bij bevallingen en bleek talent te hebben om een te vroeg geborene er bovenop te helpen. Na acht tropenjaren werd de Delftse gevraagd om een opleiding te volgen tot docent-verloskunde aan de universiteit van Pretoria. Een kans die ze met beide handen aangreep.