Vroeger had je geen botox. Vroeger was je gewoon lelijk

Geheim recept voor appeltaart van Lorenzo’s oma is verklapt en zit nu in reep chocolade

2 september Chocoladerepen met noten of korrels zeezout kennen we inmiddels wel, maar een reep met de smaakcombinatie appeltaart, speculaas en karamel is toch wel even iets anders. De reep is geïnspireerd door een geheim recept voor appeltaart van de oma van Haagse Lorenzo en ligt vanaf vandaag in winkels door het hele land.