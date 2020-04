Vroeger was het op straat bijna net zo stil als nu

Dolblij ben ik als jullie met de auto mijn straat in komen rijden. Zeker een maand heb ik jou en je zusje niet gezien. Ja, alleen op mijn mobiel. Je pa en ma hebben onderweg vast instructies voor ‘opa in quarantaine’ gegeven. Want jij vraagt of zij jouw net getekende ‘affiche’ met de tekst ‘Zorg voor opa’ willen geven. Met het verzoek of ik die straks aan de binnenkant van de voordeur wil hangen. Als jullie weg zijn. ,,Het was stil onderweg. Ik heb in jouw buurt geen auto gezien. Wel twee fietsers”, zeg jij wat onwennig. Dan lachend: ,,Bij ons in de buurt zie je ook niet veel.”