Vrolijk Werk moet plots vertrekken uit werkruimte: 'We zijn totaal overrompeld'

Ze hebben een eigen schaapskudde, bewerken zelf hun eigen wol en maken er vilt van. Het is dé manier voor de vrouwen van Vrolijk Werk om beetje bij beetje terug te keren in de samenleving. ,,Vaak hebben ze een depressie, beperking of burn-out,'' zegt Leonie Joosting Bunk van de Stichting Vrolijk Werk. ,,Door met je handen te werken, kun je tot rust komen. En langzaam weer wennen aan het arbeidsproces.''



Maar van rust is geen sprake meer, de vrouwen van Vrolijk Werk zitten nu in de piepzak. Van de ene op de andere dag hebben ze te horen gekregen dat ze op 20 november hun pand, een oud schoolgebouw aan de Van Heutszstraat in Bezuidenhout, moeten verlaten. ,,De gemeente Den Haag heeft vorige maand de huur opgezegd, omdat in het pand de Internationale School komt. We hebben precies één maand de tijd om te vertrekken. Op 20 november moeten we weg zijn.''



Volgens Joosting Bunk kwam de mededeling 'als een donderslag bij heldere hemel'. ,,We zijn totaal overrompeld. Uit onze contacten met de gemeente is nooit gebleken dat wij uit het pand zouden moeten.'' Met name de snelheid van handelen is voor de vrouwen onverteerbaar. ,,Binnen een maand een alternatief zoeken, is gewoon onmogelijk. Dat betekent dus dat er over twee weken dertien vrouwen, een beroepsleerkracht en circa tien vrijwilligers op straat staan.''



Joosting Bunk en haar stichting zijn inmiddels naarstig op zoek naar een oplossing. ,,We hebben een goed geventileerde ruimte nodig. En ook een buitenruimte waar we de wol kunnen wassen, drogen en verven. En dan natuurlijk ook nog voor een redelijke huurprijs.''



Vooralsnog zonder resultaat. ,,Ruimtes zoals deze zijn schaars. Zeker in Bezuidenhout, waar we eigenlijk het liefst zouden blijven. De meeste vrouwen komen hiervandaan. Maar als we in Den Haag Zuid-West terecht kunnen, ook prima. Zolang we maar een plekje hebben.''