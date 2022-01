Vrolijke Armando (26) werd door tiener doodgestoken in druk park: ‘Hij wordt nooit vergeten’

Column Ik zou Groep de Mos graag geloven, maar ik weet dat de Partij voor de Dieren dichterbij de realiteit staat

Politiek is, uiteindelijk, zeggen waar het op staat. Niet zeggen hoe je het wilt hebben. Dat kunnen we allemaal. Wie heeft de mooiste beloftes? Wie wint de wedstrijd ver pissen? Niet interessant. De mooiste toezeggingen worden bij de formatie ingeruild voor lager hangend fruit. Of gewoon bij het oud vuil gezet.

