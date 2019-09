Vrolijkheid op tafel met Kurk-hit

De zaak is van twee jonge ondernemers die voor de keuken een heldere richting hebben gekozen. ,,We maken wat we zelf lekker vinden”, licht de eigenaresse de koers toe. Ook dat is een culinair vertrekpunt en resulteert hopelijk in hapjes buiten de mainstreampaden. Ze rent zich intussen de benen uit het lijf. ,,Zoveel mensen tegelijkertijd op de dinsdag hadden we niet verwacht”, zegt ze vrolijk als onze wijnglazen worden gevuld met een fijne verdejo en er water op tafel komt. En weg is ze weer.



De drukte betekent dat ze bijspringt in de keuken en bedient. Bij Kurk eet je bites, pinchos, en wat grotere gerechtjes. Heimelijk dromen we van pintxos in San Sebastian, die fantastische gastronomische hoofdstad in het noorden van Spanje.