Vrouw (20) wordt opeens door man van haar fiets geschopt

COLUMN Sommige karakters laten zich minder makkelijk beschrij­ven

7:37 'Waarom is dat raam beslagen?' Ome Ed stelt de vraag op knorrige toon. 'Omdat het dubbelglas is', zegt Gerard de Gleuvenglijder. Maar Leen Half Een, die deze middag precies één minuut na zijn achternaam binnenkomt, grijpt meteen in. 'D'r is maar één iemand die dat zeker weet. Fransje Walraven.'