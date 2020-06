Vrouw (27) hoest in tram naar controleurs, roept dat ze corona heeft

Video Op naar Portugal! Na maanden weer een vakantie­vlucht vanaf Rotterdam The Hague Airport

13:00 Er wordt weer gevlogen vanaf Rotterdam The Hague Airport. Woensdagmorgen vertrok voor het eerst in 3 maanden weer een vakantievlucht. De passagiers met bestemming Portugal zijn blij dat ze weer richting zonnige zuiden kunnen. Al is reizen met een mondkapje minder prettig.