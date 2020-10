Vrouw (39) gewond geraakt bij steekincident, politie zoekt verdachte

Dit is de liefste straat van Den Haag: ‘Burenhulp was nog nooit zo belangrijk’

9 oktober De Schermerstraat in Moerwijk is verkozen tot de Liefste Straat van Den Haag. Gangmaker Coby uit de Schermerstraat verraste met een aantal hulpvaardige buren tijdens de heftigste coronaperiode elke week de ouderen in haar woningcomplex.