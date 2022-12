Vrouw (48) gebruikte geld van zwakbegaafde en epileptische nicht voor zichzelf en krijgt werkstraf

twee minuten met Helen Smees (61) is wijkverbin­der: ‘In het buurthuis vond ik zelf ook veel steun’

Helen Smees (61) is wijkverbinder in Voorhof en Buitenhof in Delft. Na een moeilijke periode hervond ze zichzelf door de steun die ze in haar wijk kreeg. Nu probeert ze zelf bij te dragen aan een gezellige en hechte buurt.

