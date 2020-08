Vrouw (49) hoort anderhalf jaar cel eisen vanwege fraude met kinderopvangtoeslagen

Commentaar Onhandig van een burgemees­ter om naar voetbalhoo­li­gans te wijzen zonder verdere duiding

23 augustus De supportersvereniging van ADO is boos, zelfs woedend, op de Haagse burgemeester van Zanen. Terloops en zonder nadere uitleg zei hij tijdens een spoeddebat op het stadhuis dat voetbalhooligans bij de rellen in de Schilderswijk betrokken waren geweest. Dat hoorde iedereen voor het eerst. Verder zei hij er die donderdag niets meer over.